2018-11-10T15:36:21+03:00
Общество

Авторы закрашенного граффити с Шевчуком готовят «ответочку»

Новая картина на старом месте будет готова уже завтра
Анна ПОСЛЯНОВА
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За граффити боролись два года. Фото: HoodGraffЗа граффити боролись два года. Фото: HoodGraff
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Пару дней назад петербуржцев возмутила пропажа одного из знаковых граффити города – портрета лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука с трансформаторной будки на Литейном. Больше всего негодовали фанаты «ДДТ», которые отстаивали картину с любимым исполнителем целых два года.

Место Шевчука занял желтый квадрат. Фото: Сообщество «ДДТ клуб» в «ВКонтакте»

Место Шевчука занял желтый квадрат. Фото: Сообщество «ДДТ клуб» в «ВКонтакте»

Минувшей ночью на пустующей стене, выкрашенной веселеньким желтым, появилось послание: «Красьте снова». И подпись: «DDT fans». Фанаты явно адресовали письмо властям города, но быстрее его прочли авторы уничтоженного граффити – художники команды HoodGraff.

Послание было адресовано властям. Фото: HoodGraff

Послание было адресовано властям. Фото: HoodGraff

– Мы уже делаем здесь небольшую «ответочку», – рассказал «Комсомолке» руководитель объединения Артем Бурж. – С ДДТ она не связана, но связана с закраской Шевчука и историей закрашиваний вообще. Новое граффити будет в контексте фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Эдакая картина глазами художника, ваше виденье всей этой ситуации.

Завершить новое граффити уличные художники обещают завтра во второй половине дня.

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