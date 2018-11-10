2018-11-10T15:51:55+03:00
Общество

У «Василеостровской» появилась новая велопарковка

Еще одну поставят на «Приморской»
Анна ПОСЛЯНОВА
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Прежняя разваливалась на глазах. Фото: «Красивый Петербург»Прежняя разваливалась на глазах. Фото: «Красивый Петербург»
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Новенькую велосипедную парковку на двадцать железных коней установили возле станции метро «Василеостровская».

– Мы давно просили администрацию Василеостровского района поставить новые велопарковки у станций метро, – сообщают в градозащитном движении «Красивый Петербург». – Сверхпопулярная парковка на «Василеостровской» была переполнена даже зимой и разваливалась на глазах. Но каждый раз мы получали отказ: то не хватало полномочий, то денег.

Но недавно к районным властям обратилась одна коммерческая фирма, занимающаяся мобильной связью, и предложила закупить и смонтировать парковки самостоятельно. Чиновники пошли навстречу. К выбору надежной конструкции привлекли градозащитников и самих велосипедистов.

Парковку открыли сегодня, 10 ноября. К слову, никаких рекламных пометок или логотипов на ней нет. Вскоре еще одну, на десять мест, установят у станции метро «Приморская».

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