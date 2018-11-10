На Васильевском из дефектной трубы отопления забил пятнадцатиметровый фонтан

СЕГОДНЯ 16:09 2018-11-10T16:09:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Суббота на Васильевском острове началась с коммунальной аварии. Примерно в 04:20 неподалеку от метро «Василеостровская», в пешеходной зоне у дома №32 по 7-й линии, из-под земли вырвался фонтан кипятка.

– Высота фонтана была пятнадцать метров, – сообщают в администрации Василеостровского района. – Через двадцать минут прорыв на тепловых сетях диаметром четыреста миллиметров локализовали.

В зоне отключения горячей воды оказались 157 зданий: 121 жилое, пять детских и восемь медицинских учреждений. К счастью, отключение было кратковременным: уже через несколько минут дома запитали от обратного трубопровода.

– Работы продолжаются, закончить планируем в 23:30, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе «Теплосети Санкт-Петербурга». – Жилые здания получают горячую воду в штатном режиме, отопление – на пониженных параметрах.