Беглов проверил роддома, садики и школы на юге Петербурга

СЕГОДНЯ 17:53 2018-11-10T17:54:20+03:00

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Врио губернатора Петербурга посвятил субботу инфраструктуре на юге города. Сначала Александр Беглов проверил ход строительства канализационного коллектора на Бассейной. Он заменит старый коллектор на Благодатной и позволит отремонтировать коллекторы на Краснопутиловской и проспекте Космонавтов. От него зависит водоотведение Московского, Фрунзенского, частично Кировского и Пушкинского районов. Завершить стройку, которая идет уже два года, собираются в мае.

Коллектор достроят к лету. Фото: Администрация губернатора Санкт-Петербурга

Следующим пунктом рабочей поездки стала детская площадка во дворе домов 63-67 на Бассейной. Двор привели в порядок за муниципальные деньги. По просьбе местных жителей, Беглов пообещал дополнить площадку элементами благоустройства.

Затем градоначальник посетил два детских сада на 220 и 140 мест на Заставской и Витебском. Оба возвели застройщики, оба заработают до конца года. Беглов подчеркнул, что «надо расширять сеть ясельных групп» и поручил установить по периметру садиков прозрачные шумоизоляционные щиты.

– Из-за неправильного планирования у детского сада (на Витебском. – Прим. ред.), будущей школы и жилого комплекса осталась большая свалка, – отметил Беглов. – Дорог нет, есть только временные проезды. Такого быть не должно.

Корпус роддома придется перепроектировать. Фото: Администрация губернатора Санкт-Петербурга

Под конец объезда чиновник посмотрел на новый корпус роддома №9, который проектировали еще семь лет назад, но теперь он не соответствует нуждам. Врио губернатора поручил в течение недели обсудить вопрос роддома и превращения его в городской перинатальный центр. Для этого здание нужно будет проектировать заново, что потребует бюджетных средств.

Завершилась поездка в соседней строящейся школе на 825 мест. Строителей попросили ускориться, чтобы успеть открыть школу к следующему учебному году.