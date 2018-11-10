На Моховой появилась доска министру финансов Российской империи

СЕГОДНЯ 18:21 2018-11-10T18:22:13+03:00

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Новая мемориальная доска появилась в Петербурге. Плитой на фасаде дома №27-29 по Моховой сегодня, 10 ноября, увековечили председателя Совета министров (1911-1914 годы), министра финансов Российской империи (1904-1914) Владимира Коковцова.

– Доска появилась на фасаде дома, где Владимир Николаевич жил с 1914 по 1918 годы, – сообщают в администрации Центрального района Петербурга. – С именем графа Коковцова связан один из наиболее успешных периодов в истории российских финансов.

На долю министра выпали и Русско-японская война, и первая российская революция. Фото: Общественное достояние

На годы работы графа Коковцова приходится пик экономического развития Российской империи, который зафиксировали в 1913 году. И это при том, что на долю министра выпали и Русско-японская война, и первая российская революция. Рубль перестал быть устойчивым, предлагали отказаться от золотого обеспечения. Но Коковцов добился, чтобы Россия получила займы на международных рынках, и вернул валюте устойчивость.

– Это большая честь для нас, финансистов, работающих в финансовой системе города и страны, отдать дань памяти выдающемуся предку, работавшему в структуре Министерства финансов, – сказал на открытии руководитель Казначейства России Роман Артюхин. – Темпы экономического роста в годы работы Коковцова превышали среднемировые. И это то, чего должны добиться мы.