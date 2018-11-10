В воскресенье в Петербурге будет дуть и моросить

10 Нояб. 18:40 2018-11-10T18:40:48+03:00

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Малоприятная погода ждет петербуржцев завтра, 11 ноября. Воскресенье будет сырым и ветреным.

– Облачная погода, местами морось, – сообщают в Северо-Западном Росгидромете. – Ветер – шесть-одиннадцать метров в секунду. Температура воздуха в течение суток – от двух до четырех градусов выше нуля.

В Ленобласти воскресенье выдастся не лучше: там обещают не только морось, но и слабый дождь. Температура воздуха в соседнем регионе будет колебаться от четырех градусов тепла до одного градуса мороза, а ночью столбик термометра может упасть и до всех минус пяти.

– 11 и 12 ноября – гололедица! – предупреждают областные спасатели.

Понедельник, 12 ноября, в Петербурге прогнозируют таким же облачным, но к мороси добавится мокрый снег с дождем, а температура вплотную подберется к нулю: в самые теплые моменты понедельника воздух прогреется лишь до плюс двух градусов.