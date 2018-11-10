2018-11-10T18:52:54+03:00
Общество

Петербург примет Всемирный рекламный конгресс в 2020 году

По словам чиновников, вся инфраструктура для этого готова
Анна ПОСЛЯНОВА
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Петербург уже был площадкой крупного мероприятия Международной рекламной ассоциации. Фото: Администрация губернатора Санкт-ПетербургаПетербург уже был площадкой крупного мероприятия Международной рекламной ассоциации. Фото: Администрация губернатора Санкт-Петербурга
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Город на Неве примет в 2020 году Всемирный рекламный конгресс. Это стало темой сегодняшней встречи врио губернатора Петербурга Александра Беглова и президента Международной рекламной ассоциации Шринивасана Кришнасвами в Смольном.

– Вся инфраструктура для проведения международных форумов и соревнований у нас готова, и мы продолжаем ее развивать, – отметил Беглов. – В городе строятся новые гостиницы. На прошлом заседании правительства мы ввели новые льготы для инвесторов, которые работают в сфере гостиничной инфраструктуры. Из бюджета выделяются существенные средства на развитие систем умного и безопасного города.

Петербург уже был площадкой крупного мероприятия Международной рекламной ассоциации: в прошлом году город принял Всемирный коммуникационный саммит, в котором участвовали 26 стран и пятнадцать регионов России. В ассоциации уверены, что предстоящий конгресс в Петербурге «станет запоминающимся событием».

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