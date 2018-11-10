На Пулковском шоссе пустует достроенный детский сад
Готовый детский садик, но без детей, стоит на Пулковском шоссе. Заполнить группы ребятней планировали до конца этого года. Но теперь срок открытия сада на триста мест перенесли на следующий год.
– Садик построил один из застройщиков района, – объясняют в градозащитном движении «Красивый Петербург». – В мае Комитет по строительству сообщал, что объект «включен в предварительный перечень объектов недвижимости, планируемых к приобретению в 2018 году». Но в октябре аппарат вице-губернатора Мокрецова сообщил, что «в связи с наличием дефицита бюджетных средств ДОУ планируется к приобретению в государственную собственность Санкт-Петербурга в 2019 году».
Ситуацию накаляет то, что Пулковское шоссе и Дунайский проспект активно застраиваются многоэтажками, при этом школ и поликлиник нет вообще, а работающий детский сад – один.
– Дошкольные учреждения района переполнены, – добавляют активисты. – Жители собрали под коллективным обращением о скорейшем открытии сада более шестисот подписей.
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