На Пулковском шоссе пустует достроенный детский сад

10 Нояб. 19:07 2018-11-10T19:07:00+03:00

Город собирался выкупить его у застройщика в этом году, но не хватило денег

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Готовый детский садик, но без детей, стоит на Пулковском шоссе. Заполнить группы ребятней планировали до конца этого года. Но теперь срок открытия сада на триста мест перенесли на следующий год.

– Садик построил один из застройщиков района, – объясняют в градозащитном движении «Красивый Петербург». – В мае Комитет по строительству сообщал, что объект «включен в предварительный перечень объектов недвижимости, планируемых к приобретению в 2018 году». Но в октябре аппарат вице-губернатора Мокрецова сообщил, что «в связи с наличием дефицита бюджетных средств ДОУ планируется к приобретению в государственную собственность Санкт-Петербурга в 2019 году».

Ситуацию накаляет то, что Пулковское шоссе и Дунайский проспект активно застраиваются многоэтажками, при этом школ и поликлиник нет вообще, а работающий детский сад – один.

– Дошкольные учреждения района переполнены, – добавляют активисты. – Жители собрали под коллективным обращением о скорейшем открытии сада более шестисот подписей.

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