2018-11-10T20:16:18+03:00
Спорт

Сборная России заняла второе место на Чемпионате мира по прыжкам на батуте

Наши гимнасты завоевали две золотые и три бронзовые медали, уступив только китайским спортсменам
Анна ПОСЛЯНОВА
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Россияне завоевали «серебро» в четвертый раз подряд. Фото: Федерация прыжков на батуте РоссииРоссияне завоевали «серебро» в четвертый раз подряд. Фото: Федерация прыжков на батуте России
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Чемпионат мира по прыжкам на батуте – по важности второе после Олимпиады соревнование для прыгунов – завершился в Петербурге. За четыре дня российские гимнасты завоевали два «золота» и три «бронзы». По итогам общекомандного зачета Россия заняла второе место, уступив Китаю, который выиграл три золотых, две серебряных и одну бронзовую медали.

Спортсмены из Поднебесной становятся первыми в восьмой раз подряд. Россияне занимают почетное второе место уже четыре года.

Чемпионом мира в прыжках на акробатической дорожке стал Вадим Афанасьев. Лучший прыгун на двойном минитрампе – Михаил Заломин.

Бронзовые награды России принесли Андрей Юдин (батут), Яна Павлова (батут) и Виктория Даниленко (акробатическая дорожка). Чемпионом по прыжкам на батуте в третий раз подряд стал китаец Гао Лэй, чемпионкой – канадка Розанна Макленнан.

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