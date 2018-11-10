«Зенит»-2 проиграл «Сочи» в гостях

10 Нояб. 20:48 2018-11-10T20:48:27+03:00

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Матч 21-го тура ОЛИМП-Первенства России завершился на стадионе «Фишт». Играли «Зенит»-2 и хозяева поля «Сочи». Увы, для сине-бело-голубых встреча окончилась поражением.

– Игра началась с быстрых атак хозяев: в одном из моментов после удара Барсова мяч прошел мимо дальней штанги ворот Никиты Гойло, – сообщают в пресс-службе футбольного клуба «Зенит». – «Зенит» тоже был активен, однако генерировать опасные моменты получалось с трудом. Пару неплохих шансов создал себе Прудников, однако оба раза хорошо сыграл вратарь «Сочи».

Второй тайм прошел в том же духе: сочинцы атаковали, а петербуржцы защищались и пытались перейти в наступление. В результате игра завершилась со счетом 0:2 в пользу хозяев газона.

Впереди у команды Владислава Родимова – встреча с «Томью», которая пройдет 14 ноября на малой спортивной арене стадиона «Петровский».