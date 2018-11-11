Сладкоежки из Ленобласти похитили пахлаву и рахат лукум на 3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 10:32 2018-11-11T10:47:09+03:00

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Любите ли вы сладости так, как любят их мошенники из Ленобласти? В Тосненском районе двое неизвестных похитили грузовик, доверху набитый конфетами и другими лакомствами.

С заявлением в полицию Тосненского района обратился генеральный директор кондитерской фирмы. Мужчина заявил, что 8 ноября передал товар двум сотрудникам, которые должны были отвезти его в другой регион.

Однако до места машина не доехала, а водители третьи сутки не выходят на связь. С тех пор, как автомобиль благополучно уехал со склада в поселке Федоровское, его никто не видел.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

- Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Сумма ущерба оценивается в 2 985 150 рублей.