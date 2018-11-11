Волейбольный «Зенит» проиграл кемеровскому «Кузбассу» в Суперлиге

СЕГОДНЯ 11:13 2018-11-11T11:13:18+03:00

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Петербургские волейболисты уступили «Кузбассу» в матче четвертого тура чемпионата России. Соревнования прошли 10 ноября в Петербурге и завершились победой гостей со счетом 3:1 (22:25, 25:20, 18:25, 17:25).

Для «Зенита» это поражение стало первым в сезоне. До этого петербургская команда победила в трех матчах и набрала 9 очков. Волейболисты шли во главе турнирной таблицы.

Следующий поединок сине-бело-голубых пройдет в Татарстане 17 ноября. Они сразятся с казанским «Зенитом».

- С Казанью всегда играть сложно, особенно в гостях, - сказал в конце матча Александр Климкин, главный тренер ВК «Зенит». - Посмотрим, в каком составе мы подойдем к этому матчу. В любом случае, сделаем все от нас зависящее, чтобы выступить как можно лучше.