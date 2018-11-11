В гипермаркете «Лента» заявили, что система пожаротушения была исправна

СЕГОДНЯ 11:55 2018-11-11T11:55:51+03:00

По одной из версий, перед пожаром кто-то опрокинул в магазине горючую жидкость

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В Петербурге продолжают выяснять причины жуткого пожара, вспыхнувшего в гипермаркете «Лента» утром 10 ноября. Пламя почти уничтожило здание площадью 4 800 квадратных метров – рухнула кровля. К тушению магазина у Балтийского вокзала привлекли 391 пожарного и 72 спецмашины. Справиться с огнем и очагами тления удалось лишь за девять часов.

Версий о том, что стало причиной ЧП, сейчас не меньше десятка. По одной из них, сбой дала проводка или какое-то электооборудование. По другой, штаблер – машина для подъема груза – что-то задел, а искры посыпались на соседние полки с маслом.

Также поговаривают, что виной всему стала опрокинутая на пол «маслянистая жидкость». Она растеклась, забрызгала пол и стены. Однако почему она могла вспыхнуть – вопрос все еще актуальный.

Ранее в СМИ сообщали, что система пожаротушения была неисправна. Однако представители гипермаркета это опровергли. По их словам, она работала в штатном режиме и включилась после возгорания.

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ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Пожар в гипермаркете Лента в Петербурге

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