В Петербурге обнаружены тела двух подростков

СЕГОДНЯ 12:26 2018-11-11T12:26:33+03:00

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В субботу на юго-западе Петербурга обнаружили мертвыми двух подростков. Первое тело 16-летнего юноши полицейские нашли в доме по улице Марашала Захарова около 9 часов утра. По предварительной информации, молодой человек свел счеты с жизнью. Как сообщает портал «Конкретно.ру», семья у подростка полная, благополучная, на учете они не состояли.

Вечером того же дня в подъезде дома на Ленинском проспекте нашли труп 14-летнего парня. Признаков насильственной смерти полицейские не обнаружили. Погибшего направили в морг для установления причины гибели.

Еще одна трагедия произошла в Ленобласти. 10 ноября в отделение полиции обратилась жительница деревни Низино. Стражей порядка она попросила вскрыть дверь в съемную квартиру в одном из домов на Центральной улице. Когда правоохранители попали в жилище, они обнаружили мертвым 16-летнего сына женщины. В настоящее время ведется поверка Следственного комитета.