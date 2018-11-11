2018-11-11T13:03:53+03:00
Общество

В центре Петербурга задержали мужчину, незаконно торговавшего сим-картами

У уличного бизнесмена изъяли полсотни стартовых пакетов для подключения связи
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Полиция Петербурга задержала уличного торговца, незаконно продавшего сим-карты для телефонов и гаджетов. Свою «точку» горе-бизнесмен обустроил у дома 16 на Лиговском проспекте. Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленинградской области, у продавца не было полномочий оператора связи.

- В отношении гражданина, осуществлявшего данную деятельность, составлен протокол об административном правонарушении по статье «заключение договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи неуполномоченным лицом», - сообщили в Главке.

Из незаконного оборота стражи порядка изъяли 53 стартовых пакета для подключения услуг связи разных операторов.

Как раньше писала "Комсомольская правда", войну "левым" симкам объявили в 2017 году. Группа сенаторов во главе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко внесли в Госдуму законопроект, требуя запретить теневую продажу карт без договора.

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