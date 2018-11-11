2018-11-11T13:23:56+03:00
Спорт

Мария Шарапова приедет в Северную столицу на St. Petersburg Ladies Trophy

Турнир пройдет с 28 января по 3 февраля 2019 года
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Мария Шарапова выступит на турнире в Петербурге.Мария Шарапова выступит на турнире в Петербурге.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Знаменитая российская теннисистка Мария Шарапова приедет в Петербург. Спортсменка выйдет на корт во время турнира St. Petersburg Ladies Trophy, который начнется в Северной столице 29 января 2019 года.

О намерении Шараповой выступить в престижном соревновании сообщила Женская теннисная ассоциация (Women’s Tennis Association, WTA). Также Мария примет участие в китайском турнире в Шеньчжэне и на Australian Open.

Напомним, два месяца назад бывшая первая ракетка мира досрочно завершила сезон из-за травмы. Сейчас теннисистка занимает 29-ю строчку в рейтинге WTA.

Напомним, впервые турнир St. Petersburg Ladies Trophy прошел в городе на Неве в феврале 2016 года. В нем выступают ведущие российские игроки, такие как Светлана Кузнецова, Екатерина Макарова, Анастасия Павлюченкова, Елена Веснина, Дарья Касаткина, а также представители мировой теннисной элиты. Призовой фонд составляет 753 000 долларов.

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