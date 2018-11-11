Мария Шарапова приедет в Северную столицу на St. Petersburg Ladies Trophy
Знаменитая российская теннисистка Мария Шарапова приедет в Петербург. Спортсменка выйдет на корт во время турнира St. Petersburg Ladies Trophy, который начнется в Северной столице 29 января 2019 года.
О намерении Шараповой выступить в престижном соревновании сообщила Женская теннисная ассоциация (Women’s Tennis Association, WTA). Также Мария примет участие в китайском турнире в Шеньчжэне и на Australian Open.
Напомним, два месяца назад бывшая первая ракетка мира досрочно завершила сезон из-за травмы. Сейчас теннисистка занимает 29-ю строчку в рейтинге WTA.
Напомним, впервые турнир St. Petersburg Ladies Trophy прошел в городе на Неве в феврале 2016 года. В нем выступают ведущие российские игроки, такие как Светлана Кузнецова, Екатерина Макарова, Анастасия Павлюченкова, Елена Веснина, Дарья Касаткина, а также представители мировой теннисной элиты. Призовой фонд составляет 753 000 долларов.