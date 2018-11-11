В Петербурге жестоко избили и ограбили сотрудника исправительной колонии
В Петербурге неизвестные напали на сотрудника службы исполнения наказаний. Инцидент произошел 9 ноября во Фрунзенском районе. Около восьми часов вечера 32-летний начальник отряда колонии № 5 возвращался домой. Мужчина зашел в лифт дома №3 на Купчинской улице. Следом заскочил неизвестный и начал избивать сотрудника УФСИН. От ударов тот потерял сознание.
Очнулся он спустя несколько часов на улице. Мужчина обнаружил, что нападавший забрал с собой сумку с вещами и документами. В ней находились мобильный телефон, удостоверение, паспорт, права, банковские карты и ключи от квартиры.
Около пяти часов утра мужчину госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, травмы носа и скулы. Сейчас полицейские разыскивают злоумышленника и выясняют обстоятельства происшествия.