2018-11-11T14:08:14+03:00
Происшествия

В Петербурге жестоко избили и ограбили сотрудника исправительной колонии

С сотрясением и сломанным носом мужчину госпитализировали
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Фото: архив "КП".Фото: архив "КП".
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В Петербурге неизвестные напали на сотрудника службы исполнения наказаний. Инцидент произошел 9 ноября во Фрунзенском районе. Около восьми часов вечера 32-летний начальник отряда колонии № 5 возвращался домой. Мужчина зашел в лифт дома №3 на Купчинской улице. Следом заскочил неизвестный и начал избивать сотрудника УФСИН. От ударов тот потерял сознание.

Очнулся он спустя несколько часов на улице. Мужчина обнаружил, что нападавший забрал с собой сумку с вещами и документами. В ней находились мобильный телефон, удостоверение, паспорт, права, банковские карты и ключи от квартиры.

Около пяти часов утра мужчину госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, травмы носа и скулы. Сейчас полицейские разыскивают злоумышленника и выясняют обстоятельства происшествия.

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