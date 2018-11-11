«Зенит» сразится с «ЦСКА» в белой форме

СЕГОДНЯ 16:13 2018-11-11T16:16:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Футбольный фанаты с нетерпением ждут начала матча «Зенит» - «ЦСКА». Игра состоится сегодня, 11 ноября. Сине-бело-голубые сразятся со столичным клубом в Москве, на стадионе «ВЭБ-Арена». Матч пройдет в рамках в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги.

Сейчас идут последние приготовления перед матчем. Как рассказали в пресс-службе клуба, команда уже определилась с цветом формы.Петербургские спортсмены выйдут на поле в белой форме, а вратарь - в зеленой. Со стороны хозяев обойдется без сюрпризов. Они будут в красно-синей форме, вратарь - в фиолетовом.

На игре ожидается до 25 тысяч зрителей. Поддержат команду до 2 300 болельщиков. Начало матча в 19.00.