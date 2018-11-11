Петербург и Орловская область продлили соглашение о сотрудничестве

СЕГОДНЯ 19:53 2018-11-11T19:53:45+03:00

Регионы будут "дружить" еще три года

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Врио губернатора Александр Беглов встретился с главой Орловской области Андреем Клычковым. Поводом стало 200-летие со дня рождения Ивана Тургенева. Жизнь и творчество великого русского писателя, родившегося в Орле, тесно связаны с городом на Неве. Как сообщили в пресс-службе Смольного, губернаторы возложили цветы к могиле Тургенева на «Литераторских мостках» Волковского кладбища.

Также в ходе деловой беседы градоначальник Петербурга отметил, что между Северной столицей и Орловской областью в 2016 году подписано Соглашение о торгово-экономическом, культурном и гуманитарном сотрудничестве и План мероприятий по его реализации на 2016-2018 годы. Беглов предложил продлить план действий на последующие три года.

Он подчеркнул, что соглашение дает возможность концентрировать средства на реализации совместных проектов, включая поддержку отечественных производителей по программам импортозамещения. Петербург получает от своих партнеров сельскохозяйственную продукцию, в частности, крупы. А также строительную плитку, продукцию промышленных предприятий, разных других отраслей. Город на Неве поставляет автомобили, коммунальную технику, тракторы.