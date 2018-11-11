Пожар в жилом доме в Отрадном: появилось видео спасательной операции

СЕГОДНЯ 20:29 2018-11-11T20:44:23+03:00

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Пожар в жилом доме в Кировском районе Ленобласти произошел 11 ноября. В 15:16 на пульт спасателей поступило сообщение о полыхающей квартире на Лесной улице в поселке Отрадное. Как рассказывают очевидцы, хозяина дома не было.Перед возгоранием он ушел по своим делам.

Когда повалил дым, люди с верхних этажей стали самостоятельно эвакуироваться. Однако запах гари почувствовали не все жильцы. Тем, кто остался в здании, помогли выбраться неравнодушные прохожие. По их словам, чтобы добраться до очага и справиться с огнем, спасателям пришлось спиливать входную дверь.

- На месте происшествия работала дежурная смена 131 пожарно-спасательной части противопожарной службы Ленинградской области - 5 человек и 2 единицы техники. Огонь потушили в 15.41, - сообщили «КП» в пресс-службе МЧС по Ленинградской области.

Информации о пострадавших не поступало.