Вандалы похитили паруса с корабля на Среднеохтинском проспекте

СЕГОДНЯ 20:48 2018-11-11T20:48:55+03:00

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В Красногвардейском районе вандалы испортили местную достопримечательность. С парусника, который находится наверху фонтана, сняли мачты и паруса. От красивого корабля осталась только «лодочка». Об этом рассказали местные жители в социальных сетях.

- Варварским способом своровали железный кораблик - паруса с мачтами - с фонтана на Среднеохтинском проспекте, - возмутилась петербурженка Алевтина Гусева.

По ее словам, неизвестные нагрянули на фонтан в конце октября. В комментариях в записи жители гадают, кому понадобилось портить скульптуру. Некоторые считают, что искать недостающие части нужно в пунктах приема металла или на дачах.