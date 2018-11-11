2018-11-11T20:48:55+03:00
Общество

Вандалы похитили паруса с корабля на Среднеохтинском проспекте

Роскошный фрегат превратился в скромную лодку
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Фото: группа Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург.Фото: группа Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург.
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В Красногвардейском районе вандалы испортили местную достопримечательность. С парусника, который находится наверху фонтана, сняли мачты и паруса. От красивого корабля осталась только «лодочка». Об этом рассказали местные жители в социальных сетях.

- Варварским способом своровали железный кораблик - паруса с мачтами - с фонтана на Среднеохтинском проспекте, - возмутилась петербурженка Алевтина Гусева.

По ее словам, неизвестные нагрянули на фонтан в конце октября. В комментариях в записи жители гадают, кому понадобилось портить скульптуру. Некоторые считают, что искать недостающие части нужно в пунктах приема металла или на дачах.

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