Прогноз погоды на 12 ноября: Рабочая неделя в Петербурге начнется с мокрого снега и гололеда

СЕГОДНЯ 07:47 2018-11-12T07:48:16+03:00

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Все хорошее когда-то заканчивается. Вот и третье «бабье лето», подарившее петербуржцам несколько дней тепла в начале ноября, сдало свои позиции. На город надвигается похолодание, которое принесет заморозки, гололед и снег.

- 12 ноября в Петербурге ожидается облачная погода, местами морось и мокрый снег. Ветер юго-восточный, южный. Температура ночью – около ноля, днем 1-3 тепла. Ночью и утром гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Учитывая, что погодные условия в понедельник будут не самыми лучшими, с предупреждением для автомобилистов выступило и МЧС. Спасатели обращают внимание водителей на то, что при мокром снеге и гололеде не надо «гнать», а также стоит держать дистанцию побольше, не забывать включать фары. Ну а если кто-то еще не сменил резину на зимнюю, то машину вообще лучше оставить на стоянке.