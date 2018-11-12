На проспекте Ветеранов женщина перепутала педали в машине и утопила свой «Киа» в пруду

СЕГОДНЯ 08:23 2018-11-12T08:23:17+03:00

Иномарка долго плавала в воде, пока ее не вытащили сердобольные горожане и сотрудники МЧС

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Рожденный ездить плавать не сможет. В этом в воскресенье вечером на своем опыте убедилась одна петербургская автомобилистка. То ли магические числа сошлись на небосклоне, то ли женщина просто перепутала педали в машине (как сама и призналась) но около 11 часов вечера 11 ноября ее машина пробила ограждение и улетела в пруд.

- На выезде из ЖК «Солнечный город» на Ветеранов нужна машина с лебедкой. Или кран, - сообщили местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По счастью, самой автоледи удалось выбраться из иномарки прежде чем передняя часть автомобиля ушла под воду, и женщина не пострадала, чего не скажешь о ее четырехколесном друге. Но, прежде чем думать о ремонте легковушки, ее надо было вытащить из воды.

А без труда, как известно, не выловишь «Киа» из пруда. Над тем, как достать машину, несколько часов ломали голову и свидетели инцидента и прибывшие на место сотрудники МЧС. Но, в итоге, пожарные, с помощью горожан и выдернули иномарку из воды. Теперь машине предстоит визит в автосервис и долгая сушка салона.