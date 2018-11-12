2018-11-12T08:39:40+03:00
Спорт

Баскетбольный «Зенит» одержал третью победу подряд в Единой лиге ВТБ

Петербуржцы обыграли пермскую «Парму» со счетом 84:76
Петр КИБЕР
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Баскетбольный «Зенит» одержал третью победу подряд в Единой лиге ВТБ. Фото: БК "Зенит"Баскетбольный «Зенит» одержал третью победу подряд в Единой лиге ВТБ. Фото: БК "Зенит"
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В отличие от Еврокубка, где дела у баскетбольного зенита идут ни шатко ни валко, в Единой лиге ВТБ петербургская команда выступает куда как увереннее. И накануне, 11 ноября, сине-бело-голубые доказали это делом, обыграв дома пермскую «Парму» со счетом 84:76.

- В целом мы довольны игрой, но плохо провели концовку. Позволили пермякам вернуться в игру, соперник поймал кураж, а мы упустили этот отрезок, приводит слова нападающего «Зенита» Сергея Карасева пресс-служба клуба. - Хорошо, что в последние минуты нам вновь удалось перехватить инициативу и уже спокойно довести дело до победы.

Надо сказать, что сам форвард стал самым результативным игроком поединка, набрав 24 очка. При этом игра получилась непростой, во время матча то и дело возникали стычки между соперниками, что сбивало игровой настрой. Но, в итоге, дело закончилось победой хозяев.

Следующая игра «Зенита» пройдет уже в рамках Еврокубка. 14 ноября петербуржцы примут сербский «Партизан».

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