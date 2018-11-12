СЕГОДНЯ 09:06 2018-11-12T09:06:32+03:00

Проезд по Моховой улице от Пестеля до Чайковского закроют на полтора месяца. Фото: ГАТИ СПб

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Народная примета, говорящая, что с началом отопительного сезона начнется ремонт труб, сработала вновь. Так, с 12 ноября и по 22 декабря в самом центре Петербурга будут реконструировать теплотрассу. А для того, чтобы работать было проще, коммунальщики перекроют проезд по Моховой улице.

- Движение на участке от улицы Пестеля до улицы Чайковского будет полностью закрыто, - сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга.

Кроме этого, с 12 ноября по 26 декабря закрывается проезд и по улице Сергея Марго в Выборгском районе. На участке от Ярославского проспекта до проспекта Энгельса будут прокладывать водопровод.

В ГАТИ предупреждают водителей об ограничениях и советуют заранее выбирать куда и как ехать, чтобы не увидеть перед собой знак «кирпич» или не встать в пробку из-за ремонта.