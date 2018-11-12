В Петербурге поймали мигранта, прокатившего полицейского на капоте

СЕГОДНЯ 10:21 2018-11-12T10:21:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Петербургские полицейские поймали еще одного любителя забавы «прокати инспектора на капоте». Водитель «Лады Приоры», которого остановили для проверки, решил не общаться с сотрудниками ГИБДД и нажал на газ, несмотря на то, что перед машиной стоял сотрудник правопорядка.

- 11 ноября 2018 года у дома 18 по набережной канала Грибоедова был остановлен автомобиль под управлением 26-летнего гражданина сопредельного государства. Мужчина попытался скрыться, но был задержан у дома 1 по Торговому переулку, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По какой причине мигрант решил избежать общения с полицейскими – пока не сообщается. Зато известно, что против водителя уже заведено административное дело, а сейчас решается и вопрос об уголовном преследовании за посягательство на жизнь сотрудника полиции.

Сам же инспектор отделался ушибами и ссадинами и после оказания медпомощи был отпущен домой.