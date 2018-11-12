2018-11-12T10:21:59+03:00
Происшествия

В Петербурге поймали мигранта, прокатившего полицейского на капоте

Водитель «Лады Приоры» попытался скрыться, но далеко не уехал
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Петербурге поймали мигранта, прокатившего полицейского на капоте.В Петербурге поймали мигранта, прокатившего полицейского на капоте.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Петербургские полицейские поймали еще одного любителя забавы «прокати инспектора на капоте». Водитель «Лады Приоры», которого остановили для проверки, решил не общаться с сотрудниками ГИБДД и нажал на газ, несмотря на то, что перед машиной стоял сотрудник правопорядка.

- 11 ноября 2018 года у дома 18 по набережной канала Грибоедова был остановлен автомобиль под управлением 26-летнего гражданина сопредельного государства. Мужчина попытался скрыться, но был задержан у дома 1 по Торговому переулку, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По какой причине мигрант решил избежать общения с полицейскими – пока не сообщается. Зато известно, что против водителя уже заведено административное дело, а сейчас решается и вопрос об уголовном преследовании за посягательство на жизнь сотрудника полиции.

Сам же инспектор отделался ушибами и ссадинами и после оказания медпомощи был отпущен домой.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Петербурге нашли просроченные лекарства на 300 миллионов рублей
Упившийся «почти до смерти» петербуржец протаранил забор в Девяткино
В Стрельне 16-летний курсант впал в кому после приема психотропных препаратов
Проезд по Моховой улице от Пестеля до Чайковского закроют на полтора месяца
Баскетбольный «Зенит» одержал третью победу подряд в Единой лиге ВТБ
На проспекте Ветеранов женщина перепутала педали в машине и утопила свой «Киа» в пруду
Прогноз погоды на 12 ноября: Рабочая неделя в Петербурге начнется с мокрого снега и гололеда
Вандалы похитили паруса с корабля на Среднеохтинском проспекте
Пожар в жилом доме в Отрадном: появилось видео спасательной операции
Петербург и Орловская область продлили соглашение о сотрудничестве
«И тебя вылечат, и меня вылечат»: Граффитисты ответили жителям, пожаловавшимся на портрет Шевчука
«Зенит» сразится с «ЦСКА» в белой форме
В Петербурге жестоко избили и ограбили сотрудника исправительной колонии
Мария Шарапова приедет в Северную столицу на St. Petersburg Ladies Trophy
В центре Петербурга задержали мужчину, незаконно торговавшего сим-картами
В Петербурге обнаружены тела двух подростков
В гипермаркете «Лента» заявили, что система пожаротушения была исправна