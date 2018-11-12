2018-11-12T10:50:48+03:00
Происшествия

В Стрельне 16-летний курсант впал в кому после приема психотропных препаратов

Подростка доставили в петербургскую детскую больницу имени Филатова с тяжелым отравлением
Петр КИБЕР
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В Стрельне 16-летний курсант впал в кому после приема психотропных препаратов.В Стрельне 16-летний курсант впал в кому после приема психотропных препаратов.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Врачи детской городской больницы номер 5 имени Филатова борются за жизнь 16-летнего петербуржца, которого доставили в клинику в тяжелом состоянии вечером 11 ноября. На момент поступления больной уже находился в состоянии комы.

- У пациента обнаружили признаки отравления неизвестным веществом депремирующего действия, - пишут «Невские новости».

Известно, что молодой человек учится на втором курсе в Морском техническом колледже. В больницу его привезли из дома на Орловской улице в Стрельне, где он живет вместе с родителями.

Сейчас состояние юноши оценивается как тяжелое. Врачи сообщили об инциденте в полицию, которая занимается всеми подозрительными случаями с несовершеннолетними. Теперь правоохранительные органы выясняют, где молодой человек мог взять психотропные препараты, прием которых вызвал отравление, из-за чего курсант впал в кому третьей степени.

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