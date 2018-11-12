В Стрельне 16-летний курсант впал в кому после приема психотропных препаратов
Врачи детской городской больницы номер 5 имени Филатова борются за жизнь 16-летнего петербуржца, которого доставили в клинику в тяжелом состоянии вечером 11 ноября. На момент поступления больной уже находился в состоянии комы.
- У пациента обнаружили признаки отравления неизвестным веществом депремирующего действия, - пишут «Невские новости».
Известно, что молодой человек учится на втором курсе в Морском техническом колледже. В больницу его привезли из дома на Орловской улице в Стрельне, где он живет вместе с родителями.
Сейчас состояние юноши оценивается как тяжелое. Врачи сообщили об инциденте в полицию, которая занимается всеми подозрительными случаями с несовершеннолетними. Теперь правоохранительные органы выясняют, где молодой человек мог взять психотропные препараты, прием которых вызвал отравление, из-за чего курсант впал в кому третьей степени.