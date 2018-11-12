2018-11-12T11:44:20+03:00
Происшествия

Упившийся «почти до смерти» петербуржец протаранил забор в Девяткино

Степень опьянения водителя поразила даже инспекторов ГИБДД [видео]
Петр КИБЕР
Поделиться:
Упившийся «почти до смерти» петербуржец протаранил забор в Девяткино. Фото: vk.com/spb_todayУпившийся «почти до смерти» петербуржец протаранил забор в Девяткино. Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

Иду на таран – так, видимо подумал водитель старенького «Фольксвагена» и снес забор в соседнем с Петербургом районе Девяткино. Впрочем, у задержавших «летчика» полицейских появились сомнения, а думал ли нарушитель в принципе, ведь в таком состоянии он мог только держаться за руль.

- Ночное рандеву в Девяткино. Содержание алкоголя в крови - 1,137 мг/л, - написали свидетели аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Известно, что инцидент случился в ночь на 12 ноября. Очевидцы сообщают, что синий «Фольксваген Гольф», даже не пытаясь затормозить, влетел в металлический забор, снес несколько секций и проскакав еще с десяток метров по бордюрам, остановился на дороге.

Прибывшие на место ДТП дорожные полицейские первым делом убедились, что все живы, а потом проверили водителя на алкоголь. Результаты оказались впечатляющими 1,137 миллиграммов на литр выдыхаемого воздуха при допустимой норме в 0,25.

- Почти мертв, - оценили степень опьянения инспектора.

Теперь, если суд примет сторону ГИБДД, «шумахеру» из Девяткино придется надолго расстаться с правами.

"Почти мертв": Освидетельствование пьяного водителя в Девяткино.Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Петербурге нашли просроченные лекарства на 300 миллионов рублей
В Стрельне 16-летний курсант впал в кому после приема психотропных препаратов
В Петербурге поймали мигранта, прокатившего полицейского на капоте
Проезд по Моховой улице от Пестеля до Чайковского закроют на полтора месяца
Баскетбольный «Зенит» одержал третью победу подряд в Единой лиге ВТБ
На проспекте Ветеранов женщина перепутала педали в машине и утопила свой «Киа» в пруду
Прогноз погоды на 12 ноября: Рабочая неделя в Петербурге начнется с мокрого снега и гололеда
Вандалы похитили паруса с корабля на Среднеохтинском проспекте
Пожар в жилом доме в Отрадном: появилось видео спасательной операции
Петербург и Орловская область продлили соглашение о сотрудничестве
«И тебя вылечат, и меня вылечат»: Граффитисты ответили жителям, пожаловавшимся на портрет Шевчука
«Зенит» сразится с «ЦСКА» в белой форме
В Петербурге жестоко избили и ограбили сотрудника исправительной колонии
Мария Шарапова приедет в Северную столицу на St. Petersburg Ladies Trophy
В центре Петербурга задержали мужчину, незаконно торговавшего сим-картами
В Петербурге обнаружены тела двух подростков
В гипермаркете «Лента» заявили, что система пожаротушения была исправна