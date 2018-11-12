Упившийся «почти до смерти» петербуржец протаранил забор в Девяткино

СЕГОДНЯ 11:35 2018-11-12T11:44:20+03:00

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Иду на таран – так, видимо подумал водитель старенького «Фольксвагена» и снес забор в соседнем с Петербургом районе Девяткино. Впрочем, у задержавших «летчика» полицейских появились сомнения, а думал ли нарушитель в принципе, ведь в таком состоянии он мог только держаться за руль.

- Ночное рандеву в Девяткино. Содержание алкоголя в крови - 1,137 мг/л, - написали свидетели аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Известно, что инцидент случился в ночь на 12 ноября. Очевидцы сообщают, что синий «Фольксваген Гольф», даже не пытаясь затормозить, влетел в металлический забор, снес несколько секций и проскакав еще с десяток метров по бордюрам, остановился на дороге.

Прибывшие на место ДТП дорожные полицейские первым делом убедились, что все живы, а потом проверили водителя на алкоголь. Результаты оказались впечатляющими 1,137 миллиграммов на литр выдыхаемого воздуха при допустимой норме в 0,25.

- Почти мертв, - оценили степень опьянения инспектора.

Теперь, если суд примет сторону ГИБДД, «шумахеру» из Девяткино придется надолго расстаться с правами.