Упившийся «почти до смерти» петербуржец протаранил забор в Девяткино
Иду на таран – так, видимо подумал водитель старенького «Фольксвагена» и снес забор в соседнем с Петербургом районе Девяткино. Впрочем, у задержавших «летчика» полицейских появились сомнения, а думал ли нарушитель в принципе, ведь в таком состоянии он мог только держаться за руль.
- Ночное рандеву в Девяткино. Содержание алкоголя в крови - 1,137 мг/л, - написали свидетели аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Известно, что инцидент случился в ночь на 12 ноября. Очевидцы сообщают, что синий «Фольксваген Гольф», даже не пытаясь затормозить, влетел в металлический забор, снес несколько секций и проскакав еще с десяток метров по бордюрам, остановился на дороге.
Прибывшие на место ДТП дорожные полицейские первым делом убедились, что все живы, а потом проверили водителя на алкоголь. Результаты оказались впечатляющими 1,137 миллиграммов на литр выдыхаемого воздуха при допустимой норме в 0,25.
- Почти мертв, - оценили степень опьянения инспектора.
Теперь, если суд примет сторону ГИБДД, «шумахеру» из Девяткино придется надолго расстаться с правами.
"Почти мертв": Освидетельствование пьяного водителя в Девяткино.Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"