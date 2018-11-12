СЕГОДНЯ 12:24 2018-11-12T12:25:00+03:00

В Петербурге нашли просроченные лекарства на 300 миллионов рублей. Фото: Прокуратура СПб

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Новый громкий скандал разгорается в Санкт-Петербурге. В то время, как жители города жаловались на нехватку бесплатных жизненноважных лекарств, препараты на 300 миллионов рублей просто «пропадали» на главной фармацевтической базе города.

- Проверка показала наличие 156 тысяч единиц лекарственных препаратов и медицинских изделий с истекшим сроком годности, - сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

В том числе в карантинной зоне лежали и такие дорогие лекарства, как «Иматиниб», средняя оптовая цена которого за единицу товара составляет больше 25 тысяч рублей. А всего, по состоянию на 7 ноября 2018, в листе ожидания стоят 670 петербуржцев, лекарства которым не могут выдать из-за препаратов отсутствия на складах.

Прокуратура, проводившая инспекцию после жалоб горожан, установила, что «Центральная фармацевтическая база Санкт-Петербурга» оказывает услуги по хранению лекарств, на основании заключенного с Комитетом по здравоохранению госконтракта.

Дорогостоящие лекарства просто "пропали" из-за истекших сроков годности. Фото: Прокуратура СПб

Причиной, по которым лекарства «пропали» из-за истечения сроков годности, по мнению инспекторов, стала нескоординированность работы чиновников комитета. Теперь оценивать их деятельность будут уже прокуроры.