Петербург купит 483 квартиры для очередников

СЕГОДНЯ 12:52 2018-11-12T12:53:23+03:00

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Комитет имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга объявил о покупке почти пяти сотен квартир для нуждающихся в улучшении жилищных условий жителей города. Конкурс, объявленный администрацией города, выиграла одна из строительных компаний Северной столицы.

- В рамках контрактов будет закуплено 483 квартиры на сумму в 2 миллиарда 300 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба Смольного.

По информации комитета, город приобретет 139 однокомнатных, 102 двухкомнатные, 153 трехкомнатные, 49 четырехкомнатных и 40 пятикомнатных квартир. Все жилье будет предоставлено на условиях социального найма нуждающимся.

В их числе и жители коммунальных квартир и льготники и прочие петербуржцы, которые стоят в очереди на получение или улучшение условий проживания.

Все купленные квартиры находятся в Красногвардейском районе Петербурга и будут сданы в 2019 году. Передача в собственность города состоится в 2020 году.