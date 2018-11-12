2018-11-12T13:12:26+03:00
Общество

В Петербурге в два раза чаще стали воровать крышки канализационных люков

Подавляющее большинство украденного направляется прямиком в «цветмет»
Петр КИБЕР
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В Петербурге в два раза чаще стали воровать крышки канализационных люков.В Петербурге в два раза чаще стали воровать крышки канализационных люков.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Нелегкий промысел «металлистов» - людей, кто зарабатывает сдачей железа в пункты приема вторсырья, продолжает активно развиваться. Так петербургский «Водоканал» бьет тревогу: в городе в два раза чаще стали воровать крышки канализационных люков.

- За третий квартал 2018 года в городе зафиксировано 96 случаев хищения. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда с улиц города исчезло 52 люка, - сообщает пресс-служба предприятия.

Всего, за период с октября 2017 по ноябрь 2108 злоумышленники украли 123 чугунные крышки. И пусть этот черный металл ценится достаточно дешево, зато каждый люк весит по несколько десятков килограммов.

Похитителей не останавливает и то, что в открытые люки могут провалиться люди, что может стоить здоровья и даже жизни. В «Водоканале» предупреждают, что если петербуржцы стали свидетелями кражи, то не надо играть в героев и останавливать грабителей самостоятельно, а сразу звонить по «02».

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