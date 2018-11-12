Беглов: Петербургу требуется «перезагрузка» всей системы работы с инвесторами

СЕГОДНЯ 14:39 2018-11-12T14:40:08+03:00

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Сегодня, 12 ноября, в Петербурге открылся ежегодный Инвестиционный форум. С приветственной речью к участникам обратился и временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов.

- Сегодня 30 процентов инвестиций в экономику страны формируют пять несырьевых российских регионов, и Северная столица входит в их число, - приводит пресс-служба Смольного слова главы города.

При этом Беглов отметил, что Петербургу необходимо «перезагрузить» всю систему работы с инвесторами, чтобы не потерять темпов развития экономики и не упустить притока инвестиций.

Власти города намерены сохранить налоговые льготы, а также улучшить логистику, так как плохой транспорт «убивает» инвестиционный климат. Кроме этого, Смольный намерен поддерживать бизнесменов в общении с чиновниками и естественными монополиями, а также развивать цифровую экономику, рынки Национальной технологической инициативы, в новую энергетику и «зеленые производства».