2018-11-12T15:05:18+03:00
Общество

В Петербургский музей артиллерии передадут реликвии Первой мировой войны

Дополнят подарок и архивные документы из собрания Союза русских военных инвалидов
Петр КИБЕР
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В Петербургский музей артиллерии передадут реликвии Первой мировой войны. Фото: vk.com/club16013902В Петербургский музей артиллерии передадут реликвии Первой мировой войны. Фото: vk.com/club16013902
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Сегодня в Санкт-Петербургском Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи состоится торжественная церемония передачи реликвий Первой мировой войны.

- В дар музею будут переданы награды и подлинные исторические документы, собранные Союзом русских военных инвалидов и его знамя, - сообщают организаторы акции.

Кроме петербургского музея, будет одарен и Г осударственный архив Российской Федерации, директор которого специально прибыла из Москвы, чтобы принять участие в церемонии.

Само мероприятие состоится в торжественной обстановке с выносом подлинных знамен полков русской императорской армии, сражавшихся на полях Первой мировой войны.

Стоит сказать, что Союз русских военных инвалидов был образован в 1920 году за границей уже советского государства. В его состав вошли больше 6,5 тысяч ветеранов, живших на тот момент по всей Европе.

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