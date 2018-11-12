В Петербургский музей артиллерии передадут реликвии Первой мировой войны
Сегодня в Санкт-Петербургском Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи состоится торжественная церемония передачи реликвий Первой мировой войны.
- В дар музею будут переданы награды и подлинные исторические документы, собранные Союзом русских военных инвалидов и его знамя, - сообщают организаторы акции.
Кроме петербургского музея, будет одарен и Г осударственный архив Российской Федерации, директор которого специально прибыла из Москвы, чтобы принять участие в церемонии.
Само мероприятие состоится в торжественной обстановке с выносом подлинных знамен полков русской императорской армии, сражавшихся на полях Первой мировой войны.
Стоит сказать, что Союз русских военных инвалидов был образован в 1920 году за границей уже советского государства. В его состав вошли больше 6,5 тысяч ветеранов, живших на тот момент по всей Европе.