Петербургские депутаты предлагают повысить штрафы за автохлам

СЕГОДНЯ 15:22 2018-11-12T15:22:32+03:00

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Петербургские депутаты озаботились проблемой брошенных в городских дворах старых автомобилей и решили строже наказывать их собственников. Так, на рассмотрение в Законодательное собрание будет внесен документ, согласно которому штрафы за автохлам увеличатся.

- Для граждан от 3 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц – от 150 до 300 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ЗакСа.

Законопроект, за основу которого взят документ, предложенный врио губернатора города Александром Бегловым, был рассмотрен комиссией по законности и правопорядку городского парламента, будет представлен на суд депутатов. Если народные избранники одобрят законопроект, то, возможно, «подснежники», как называют оставленные хозяевами автомобили, исчезнут.

Другими словами, брошенных на улицах Северной столицы машин станет меньше, а мест для парковок больше. Сейчас размер штрафа для рядового гражданина составляет от 2 до 5 тысяч рублей.