2018-11-12T16:12:13+03:00
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Семья великанов в полосатых купальниках устроит «заплыв» в канале Грибоедова

Шестиметровую скульптуру установят напротив входных ворот МИСП
Степан СТЕПАНОВ
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В акватории канала Грибоедова установят скульптуру «ПапаWok».В акватории канала Грибоедова установят скульптуру «ПапаWok».
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В Петербурге 15 ноября станет на один арт-объект больше. В акватории канала Грибоедова 103 напротив входных ворот в Музей искусства Санкт-Петербурга установят скульптуру «ПапаWok», автором которой стал художник Сергей Бородкин. Как сообщили в МИСПе, открытие объекта приурочено к открытию Международного Культурного Форума 2018, а сам объект станет анонсом масштабного выставочного проекта «Радикальная текучесть. Гротеск в искусстве», который будет проходить в Музее искусств с 7 декабря 2018 года по 17 февраля 2019 года.

- «ПапаWok» - шестиметровая скульптура, состоящую из семьи великанов в полосатых купальных костюмах: папы, мамы и ребенка, - рассказали в музее. - По замыслу автора, поп-объект - аллегория построения семьи.

- Wok – это котел, который вбирает в себя все достижения семьи. Папа-великан – ее основа, который держит на себе женщину. И оба они выталкивают из семейного спасательного круга ребенка, в руках которого маска как символ предстоящего гротескного фестиваля, - объяснил сам автор. - Семья плавно качается на воде канала, но ее конструкция столь же прочна, как крепки узы самой семьи.

Известно, что объект «Папа Wok» - временный, так что успейте сделать эффектные селфи на его фоне, пока его не уберут.

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