Семью петербуржцев с сыном-подростком задержали во время кражи железнодорожных рельсов

СЕГОДНЯ 16:27 2018-11-12T16:28:00+03:00

Мама, папа и ребенок задержаны в Петербурге за попытку кражи рельсов. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Эта семья из Петербурга вполне могла бы претендовать на звание самой сплоченной, но, скорее всего, этого не произойдет. Ведь сейчас ими занимается полиция. Предприимчивых отца, мать и сына-подростка поймали прямо во время кражи. Произошло это вечером 10 ноября у дома №80 на Кубинской улице.

- В 17.50 отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Московскому району задержали 44-летнего мужчину, его 26-летнюю сожительницу и 16-летнего мальчика, которые пытались похитить железнодорожные рельсы.

Один разбирал рельсы, второй пилил, третий укладывал чужое добро в машину «Фольксваген Каравелла». Сумма ущерба сейчас устанавливается.

- Заметив автомобиль Росгвардии, семья попытались скрыться, но их задержали на месте преступления по подозрению в краже, - сообщили в пресс-службе УВО. - По данному факту проводится проверка, в том числе решается вопрос о возбуждении уголовного дела.