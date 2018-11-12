Семью петербуржцев с сыном-подростком задержали во время кражи железнодорожных рельсов
Эта семья из Петербурга вполне могла бы претендовать на звание самой сплоченной, но, скорее всего, этого не произойдет. Ведь сейчас ими занимается полиция. Предприимчивых отца, мать и сына-подростка поймали прямо во время кражи. Произошло это вечером 10 ноября у дома №80 на Кубинской улице.
- В 17.50 отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Московскому району задержали 44-летнего мужчину, его 26-летнюю сожительницу и 16-летнего мальчика, которые пытались похитить железнодорожные рельсы.
Один разбирал рельсы, второй пилил, третий укладывал чужое добро в машину «Фольксваген Каравелла». Сумма ущерба сейчас устанавливается.
- Заметив автомобиль Росгвардии, семья попытались скрыться, но их задержали на месте преступления по подозрению в краже, - сообщили в пресс-службе УВО. - По данному факту проводится проверка, в том числе решается вопрос о возбуждении уголовного дела.