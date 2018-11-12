Спасатели предупредили петербуржцев о мокром снеге и сильном ветре во вторник

СЕГОДНЯ 19:04 2018-11-12T19:04:44+03:00

В Петербурге будет мокро и ветрено. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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На Петербург надвигается метель. Об ухудшении погоды жителей Северной столицы предупреждают спасатели. Судя по прогнозу, вторник будет не самым приятным днем для прогулок.

13 ноября в городе будет облачно. Ночью пройдет мокрый снег с дождем. Осадки продолжатся и днем.

- Ветер южный, юго-западный 7-12 метров в секунду. В прибрежной зоне днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 градусов, днем +3...+5, - сообщили в ведомстве.

Водителей сотрудники МЧС просят быть внимательнее. На дорогах ожидается гололедица. Спасатели советую воздержаться от поездок по городу на личных машинах. Кроме того, они рекомендуют обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.