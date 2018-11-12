2018-11-12T19:48:26+03:00
Политика

Александр Повод стал начальником Северо-Западного таможенного управления

Приказ о его назначении на эту должность подписан 26 октября
Степан СТЕПАНОВ
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С 12 ноября 2018 года Северо-Западное таможенное управление возглавил Александр Повод.С 12 ноября 2018 года Северо-Западное таможенное управление возглавил Александр Повод.Фото: Олег ЗОЛОТО
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С 12 ноября 2018 года Северо-Западное таможенное управление возглавил 54-летний генерал-лейтенант таможенной службы Александр Повод. Приказ о его назначении был подписан еще 26 октября 2018, - об этом сообщили в пресс-службе СЗТУ.

- Первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России генерал-полковник таможенной службы Руслан Давыдов представил Александра Викторовича личному составу СЗТУ на собрании, которое состоялось 12 ноября в управлении, - отметили в ведомстве.

В пресс-службе также отметили, что Александр Повод в таможенных органах с 1992 года. В 2006 году он был назначен начальником хабаровской таможни, а в 2008 году возглавил нижегородскую таможню. В 2010 году перешел на службу в Внуковскую таможню, а в 2011 году - на Шереметьевскую.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, Почетной грамотой Президента РФ, почетным званием «Заслуженный таможенник Российской Федерации».

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