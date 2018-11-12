Названа причина блэкаута в двух районах Санкт-Петербурга

12 Нояб. 22:32 2018-11-12T22:32:38+03:00

Два района Петербурга остались без света. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте

Свет отключался примерно на двадцать минут

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Вечером в понедельник 12 ноября Санкт-Петербург погрузился во тьму. Не весь, но некоторые районы остались полностью без света. Местные жители говорят, что около девяти вечера погасли огни в районе станции метро "Черная речка".

- И в Юнтолово тоже темнота, - пишут местные жители в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте.

- И на "Лесной", - отвечают другие петербуржцы.

Третьи пишут конкретнее: нет света почти по всему Большому Сампсониевскому, стоят трамваи, светофоры не работают, темень жуткая.

Без света два района оставались около двадцати минут. Специалисты "Ленэнерго" сообщили, что в половину девятого электроснабжение и в Приморском, и в Выборгском районах города восстановлено в полном объеме. Блэкаут вызван технологическим нарушением на подстанции смежной сетевой организации, пишут "Невские новости".