2018-11-12T22:32:38+03:00
Общество

Названа причина блэкаута в двух районах Санкт-Петербурга

Свет отключался примерно на двадцать минут
Елена МОЛОДКИНА
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Два района Петербурга остались без света. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтактеДва района Петербурга остались без света. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте
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Вечером в понедельник 12 ноября Санкт-Петербург погрузился во тьму. Не весь, но некоторые районы остались полностью без света. Местные жители говорят, что около девяти вечера погасли огни в районе станции метро "Черная речка".

- И в Юнтолово тоже темнота, - пишут местные жители в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте.

- И на "Лесной", - отвечают другие петербуржцы.

Третьи пишут конкретнее: нет света почти по всему Большому Сампсониевскому, стоят трамваи, светофоры не работают, темень жуткая.

Без света два района оставались около двадцати минут. Специалисты "Ленэнерго" сообщили, что в половину девятого электроснабжение и в Приморском, и в Выборгском районах города восстановлено в полном объеме. Блэкаут вызван технологическим нарушением на подстанции смежной сетевой организации, пишут "Невские новости".

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