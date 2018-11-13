2018-11-13T00:57:34+03:00
Спорт

В Петербурге СКА разгромил ХК "Автомобилист" со счетом 5:2

Карпов отметился хет-триком
Елена МОЛОДКИНА
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СКА остановил победную серию "Автомобилиста"СКА остановил победную серию "Автомобилиста"Фото: Олег ЗОЛОТО
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Екатеринбургский "Автомобилист" - грозный соперник. Хоккеисты ехали в Петербург на очередной матч регулярного чемпионата КХЛ, будучи лидерами турнирной таблицы, и уж точно надеялись на победу. Но не суждено. Петербургский СКА 12 ноября не просто выиграл у лидера, но и победил его с разгромным счетом 5:2.

По одной шайбе в ворота "Автомобилиста" забросили Наиль Якупов и Алексей Кручинин, а Максим Карпов записал на свой счет хет-трик. К слову, это было лишь второе поражение екатеринбуржцев в этом сезоне.

Главный тренер СКА Илья Воробьев во время послематчевого интервью заявил, что доволен своими игроками, которые выполнили и установку, и план на игру. Но расслабляться не время - пора готовиться к следующим встречам. Ближайший поединок состоится на петербургкском льду уже 14 ноября: СКА сыграет против "Адмирала".

ФОТОГАЛЕРЕЯ матча СКА - "Автомобилист" 12 ноября

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