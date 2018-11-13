2018-11-13T07:53:44+03:00
Общество

Прогноз погоды на 13 ноября в Петербурге: Дожди и ветер

Стихия «порадует» горожан ненастьем, без зонта и плаща из дома лучше не выходить
Петр КИБЕР
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Прогноз погоды на 13 ноября в Петербурге: Дожди и ветер.Прогноз погоды на 13 ноября в Петербурге: Дожди и ветер.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Небольшой дождь, моросивший над Петербургом накануне, был лишь легкой разминкой природы. Стихия решила проверить горожан на влагоустойчивость и открыла небесные «краны». Для жителей Северной столицы это грозит целым днем дождя, дополненного неприятным ветром.

- 13 ноября в Санкт-Петербурге ожидается дождь, местами сильный. Ветер южный и юго-западный, с порывами до сильного в прибрежный районах. Температура не поднимется выше плюс пяти градусов. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Об ухудшении метеоусловий накануне горожан и жителей Ленинградской области предупреждали и в МЧС. В экстренном ведомстве сообщали о возможном мокром снеге и гололеде на дорогах в ночные и утренние часы, а также напоминали об опасности нахождения на улице при сильном ветре.

Пока прогнозы синоптиков сбылись только в отношении дождя – с утра исправно льет, но терять бдительность петербуржцам точно не стоит.

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