В центре Петербурга пожарные полтора часа тушили крышу дома

СЕГОДНЯ 08:14 2018-11-13T08:15:22+03:00

Огонь в одном из жилых зданий в Адмиралтейском районе возник около трех часов ночи

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Беспокойной выдалась ночь для жителей дома номер 8 по переулку Климова, что в самом центре Петербурга. Около 3:00 13 ноября горожан разбудил вой сирен. Это на вызов обеспокоенных возникшим на крыше задымлением жителей спешили пожарные.

- В трехэтажном жилом доме горела обрешетка кровли на площади 40 квадратных метров, - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС по Петербургу.

Несмотря на то, что огнеборцы прибыли на место ЧП в считанные минуты, именно за эти минуты пламя успело разгореться и охватить большую часть чердачного помещения. Уже в 3:15 ранг пожара был повышен до уровня 1-БИС.

Почти полтора часа ушло у спасателей, чтобы справиться с огнем и полностью потушить возгорание. Лишь в 4:35 работы на месте происшествия были закончены, жители смогли лечь спать, а пожарные – начать собирать оборудование.

Всего к тушению огня привлекались 30 человек и 6 единиц техники. При ЧП никто не пострадал.