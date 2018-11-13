СЕГОДНЯ 08:52 2018-11-13T08:52:24+03:00

В бывшем генконсульстве Великобритании в Петербурге может открыться школа. Фото: Александр ГЛУЗ

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Дипломаты съехали, а здание осталось. Власти Петербурга нашли вариант, как использовать бывшее генконсульство Великобритании, которое закрылось 1 августа. По предварительной информации, пустующие помещения могут отдать под школу.

- Здание планируется использовать под городские нужды, в частности, рассматривается вопрос о размещении здесь образовательного учреждения, - приводит слова представителя Комитета имущественных отношений Смольного ТАСС.

Известно, что сейчас объект недвижимости, и весьма недешевой недвижимости, изъят из ведения госпредприятия «Инпредсервис», которое предоставляло помещение в аренду британским дипломатам. С августа 2018 года, когда генконсульство окончательно прекратило работу, трехэтажный особняк на Лафонской улице так и стоит пустым.

Напомним, что закрытие диппредставительства связано с делом об отравлении Скрипалей – 66-летнего Сергея – бывшего сотрудника российских спецслужб, осужденного за шпионаж и живущего в Британии, а также его 33-летней дочери. Лондон обвинил в покушении на их жизнь Москву, после чего выслал несколько российских дипломатов. Кремль ответил аналогично и отозвал разрешение на пребывание генконсульства в Петербурге.