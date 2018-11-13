СЕГОДНЯ 09:44 2018-11-13T09:44:16+03:00

17-летний форвард СКА стал самым молодым игроком в истории КХЛ. Фото: ХК СКА

Игрок 2001 года рождения принял участие в победном матче армейцев против «Автомобилиста»

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Победный матч петербургского СКА, в котором был повержен грозный в нынешнем сезоне екатеринбургский «Автомобилист», стал значимым и для молодого армейского нападающего Василия Подколзина. Игрок стал самым молодым в истории КХЛ хоккеистом, выходившим на лед в официальной встрече.

- На момент дебюта форварду было 17 лет, 4 месяца и 19 дней. Таким образом, Василий стал самым молодым игроком в истории СКА, сыгравшим в КХЛ, - сообщает пресс-служба команды.

Также армеец стал первым игроком, родившимся в XXI веке и сыгравшим в основном составе клуба Континентальной хоккейной лиги.

Впрочем, юный возраст не помешал форварду и его команде провести уверенный поединок против лидера регулярного чемпионата КХЛ. СКА превзошел «Автомобилист» по всем статьям.

Встреча, прошедшая 12 ноября в Ледовом дворце, закончилась со счетом 5:2 в пользу хозяев площадки.