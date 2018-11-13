2018-11-13T10:29:47+03:00
Происшествия

На Большеохтинском кладбище в Петербурге преступник с ножом ограбил пенсионерку

Мужчина отобрал у пожилой женщины всю наличность и скрылся
Петр КИБЕР
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На Большеохтинском кладбище в Петербурге преступник с ножом ограбил пенсионерку.На Большеохтинском кладбище в Петербурге преступник с ножом ограбил пенсионерку.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Поход на кладбище закончился для 64-летней жительницы Петербурга не только печалью по поводу ушедших из жизни родственников, но и нервным потрясением. Ничего не подозревающая пенсионерка стала жертвой грабителя.

- 12 ноября 2018 года в полицию Красногвардейского района обратилась местная жительница, которая сообщила о том, что неизвестный мужчина под угрозой предмета похожего на нож, похитил денежные средства на Большеохтинском кладбище, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Добычей злоумышленника стали чуть боле двух тысяч рублей, а вот пожилой женщине стало нехорошо со здоровьем. Теперь злодея ищет полиция. Если мужчину поймают, то за вооруженное ограбление ему светят несколько лет тюрьмы. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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