2018-11-13T10:48:29+03:00
Дом. Семья

На Васильевском острове отдыхали перелетные гуси

Гулявших по газонам птиц заметили местные жители
Петр КИБЕР
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На Васильевском острове отдыхали перелетные гуси. Фото: vk.com/vasilyevskiyostrovНа Васильевском острове отдыхали перелетные гуси. Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov
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Тепло окончательно покинуло Петербург. Приметой приближающейся зимы стали перелетные птицы, покидающие город. Парочку отдыхавших перед дальним полетом гусей, заметили жители Васильевского района.

- Дикие гуси. Присели отдохнуть перед дальним перелётом в тёплые страны. Раньше тут и лебеди останавливались, пока весь берег не перепахали, - сообщают горожане в группе «Живем на Васильевском».

Любители-орнитологи определили, что точное название птиц – казарки. Причем, судя по всему, попавшие в кадр пернатые являются парой. С серой шейкой – это гусыня, а с темной окраской головы – самец.

При этом горожане отмечают, что улетают гуси довольно поздно. Это еще одна примета «глобального потепления», о котором так много говорят в последнее время. Впрочем, зима уже входит в свои права и вскоре в Петербурге на смену дождям придут снег и заморозки.

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