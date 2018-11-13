СЕГОДНЯ 11:07 2018-11-13T11:13:04+03:00

На детской площадке в центре Петербурга нашли мертвую женщину с плюшевым мишкой. Фото: Андрей АБРАМОВ

Рядом с погибшей оказались раскиданы ее личные вещи

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Полиция Петербурга выясняет причины смерти неизвестной женщины, чей труп нашли на детской площадке 12 ноября. Погибшую обнаружили около пяти вечера в самом центре Адмиралтейского района.

- Тело около пяти часов вечера нашли местные жители во дворе дома на Старо-Петергофском проспекте у дома 52, - пишут «Невские новости».

При первом осмотре, который провели эксперты, никаких следов насилия на теле погибшей обнаружено не было. Рядом с женщиной лежали ее личные вещи – сумочка, в которой нашлись лак для ногтей, проездной на общественный транспорт и полиэтиленовый пакет с игрушкой – плюшевым мишкой внутри.

На вид погибшей около 40 лет, она была одета в синие джинсы, темная куртка и серая вязаная шапка. Сейчас правоохранительные органы устанавливают личность погибшей и причины ее смерти. Тело женщины направлено для изучения в морг.