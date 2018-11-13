2018-11-13T11:13:04+03:00
Происшествия

На детской площадке в центре Петербурга нашли мертвую женщину с плюшевым мишкой

Рядом с погибшей оказались раскиданы ее личные вещи
Петр КИБЕР
Поделиться:
На детской площадке в центре Петербурга нашли мертвую женщину с плюшевым мишкой.На детской площадке в центре Петербурга нашли мертвую женщину с плюшевым мишкой.Фото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

Полиция Петербурга выясняет причины смерти неизвестной женщины, чей труп нашли на детской площадке 12 ноября. Погибшую обнаружили около пяти вечера в самом центре Адмиралтейского района.

- Тело около пяти часов вечера нашли местные жители во дворе дома на Старо-Петергофском проспекте у дома 52, - пишут «Невские новости».

При первом осмотре, который провели эксперты, никаких следов насилия на теле погибшей обнаружено не было. Рядом с женщиной лежали ее личные вещи – сумочка, в которой нашлись лак для ногтей, проездной на общественный транспорт и полиэтиленовый пакет с игрушкой – плюшевым мишкой внутри.

На вид погибшей около 40 лет, она была одета в синие джинсы, темная куртка и серая вязаная шапка. Сейчас правоохранительные органы устанавливают личность погибшей и причины ее смерти. Тело женщины направлено для изучения в морг.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Утром Петербург парализовали 8-балльные пробки
Ленобласть готова достраивать «чистые» недострои
Путешественники признали Петербург самым добрым городом в стране
На Васильевском острове отдыхали перелетные гуси
На Большеохтинском кладбище в Петербурге преступник с ножом ограбил пенсионерку
17-летний форвард СКА стал самым молодым игроком в истории КХЛ
В бывшем генконсульстве Великобритании в Петербурге может открыться школа
В центре Петербурга пожарные полтора часа тушили крышу дома
Прогноз погоды на 13 ноября в Петербурге: Дожди и ветер
В Петербурге СКА разгромил ХК "Автомобилист" со счетом 5:2
Названа причина блэкаута в двух районах Санкт-Петербурга
Музей-заповедник «Царское Село» принял подарок из Австралии
Александр Повод стал начальником Северо-Западного таможенного управления
Совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин заплатил за свободу 25 миллионов рублей
Спасатели предупредили петербуржцев о мокром снеге и сильном ветре во вторник
По зеленой ветке метро пустят новый зеленый поезд
У Шлиссельбурга рыбаки спасли двух нерп, попавших в сети
Семью петербуржцев с сыном-подростком задержали во время кражи железнодорожных рельсов
Семья великанов в полосатых купальниках устроит «заплыв» в канале Грибоедова
Петербургские депутаты предлагают повысить штрафы за автохлам
В Петербургский музей артиллерии передадут реликвии Первой мировой войны
Беглов: Петербургу требуется «перезагрузка» всей системы работы с инвесторами
В Большой Хоральной Синагоге Петербурга пройдет День открытых дверей