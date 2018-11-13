Путешественники признали Петербург самым добрым городом в стране

СЕГОДНЯ 11:35 2018-11-13T11:35:21+03:00

Опрос в соцсетях провел один из российских туристических порталов

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Какими эпитетами только не награждали Санкт-Петербург. Это и культурная и туристическая столица. Здесь снимают больше всего сериалов, варят пенного напитка и принимают иностранных и российских гостей. Последние и назвали Северную столицу самым добрым городом в стране.

- По результатам опроса, за город на Неве проголосовали 32 процента опрошенных. Отмечается, что в Петербурге самые вежливые и радушные хозяева жилья для туристов, - сообщает пресс-служба портала Tvil.ru.

Второе место, с двукратным отставанием от петербуржцев заняли краснодарские отельеры. За них высказались 17 процентов пользователей соцсетей. Третьим стал Севастополь, у него 10 голосов из ста.

Кроме этого, в десятку вошли: Казань, Петрозаводск, Ялта, Сочи, Екатеринбург, Калининград и Москва. Устроители опроса отмечают, что устроили голосование не просто так, а приурочили его ко всемирному Дню доброты, который отмечают 13 ноября.