2018-11-13T11:35:21+03:00
Общество

Путешественники признали Петербург самым добрым городом в стране

Опрос в соцсетях провел один из российских туристических порталов
Петр КИБЕР
Поделиться:
Путешественники признали Петербург самым добрым городом в стране.Путешественники признали Петербург самым добрым городом в стране.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Какими эпитетами только не награждали Санкт-Петербург. Это и культурная и туристическая столица. Здесь снимают больше всего сериалов, варят пенного напитка и принимают иностранных и российских гостей. Последние и назвали Северную столицу самым добрым городом в стране.

- По результатам опроса, за город на Неве проголосовали 32 процента опрошенных. Отмечается, что в Петербурге самые вежливые и радушные хозяева жилья для туристов, - сообщает пресс-служба портала Tvil.ru.

Второе место, с двукратным отставанием от петербуржцев заняли краснодарские отельеры. За них высказались 17 процентов пользователей соцсетей. Третьим стал Севастополь, у него 10 голосов из ста.

Кроме этого, в десятку вошли: Казань, Петрозаводск, Ялта, Сочи, Екатеринбург, Калининград и Москва. Устроители опроса отмечают, что устроили голосование не просто так, а приурочили его ко всемирному Дню доброты, который отмечают 13 ноября.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Утром Петербург парализовали 8-балльные пробки
Ленобласть готова достраивать «чистые» недострои
На детской площадке в центре Петербурга нашли мертвую женщину с плюшевым мишкой
На Васильевском острове отдыхали перелетные гуси
На Большеохтинском кладбище в Петербурге преступник с ножом ограбил пенсионерку
17-летний форвард СКА стал самым молодым игроком в истории КХЛ
В бывшем генконсульстве Великобритании в Петербурге может открыться школа
В центре Петербурга пожарные полтора часа тушили крышу дома
Прогноз погоды на 13 ноября в Петербурге: Дожди и ветер
В Петербурге СКА разгромил ХК "Автомобилист" со счетом 5:2
Названа причина блэкаута в двух районах Санкт-Петербурга
Музей-заповедник «Царское Село» принял подарок из Австралии
Александр Повод стал начальником Северо-Западного таможенного управления
Совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин заплатил за свободу 25 миллионов рублей
Спасатели предупредили петербуржцев о мокром снеге и сильном ветре во вторник
По зеленой ветке метро пустят новый зеленый поезд
У Шлиссельбурга рыбаки спасли двух нерп, попавших в сети
Семью петербуржцев с сыном-подростком задержали во время кражи железнодорожных рельсов
Семья великанов в полосатых купальниках устроит «заплыв» в канале Грибоедова
Петербургские депутаты предлагают повысить штрафы за автохлам
В Петербургский музей артиллерии передадут реликвии Первой мировой войны
Беглов: Петербургу требуется «перезагрузка» всей системы работы с инвесторами
В Большой Хоральной Синагоге Петербурга пройдет День открытых дверей