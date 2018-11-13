2018-11-13T11:44:07+03:00
Общество

Ленобласть готова достраивать «чистые» недострои

Областное агентство будет забирать у застройщиков объекты, не обремененные кредитами
Анна ПОСЛЯНОВА
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По мнению властей, «нужно прямо сейчас использовать все возможности помочь людям»По мнению властей, «нужно прямо сейчас использовать все возможности помочь людям»Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Власти Ленобласти вплотную займутся проблемой недостроев. Администрация региона готова достраивать проблемные жилые дома и комплексы через уполномоченную структуру – Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования.

– Главное условие — на агентство должен быть добровольно и безвозмездно передан весь объект: недострой, документация, земельный участок и иные активы, – отметил на совещании в правительстве губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. – Также объект должен быть очищен от кредитных обязательств. Тогда мы будем искать средства для достройки дома.

Предложенную регионом схему создания региональных операторов, которые бы завершали проблемные недострои, уже одобрило Министерство строительства России. Сам же Минстрой разработает методику достройки домов с отягощениями, чтобы скорректировать федеральное законодательство.

– Но мы не можем ждать, пока схема найдет свое отражение в законе, – добавил Дрозденко. – Нужно прямо сейчас использовать все возможности помочь людям.

Власти области предлагают застройщикам, которые уже банкротятся или находятся на грани банкротства, начать переговоры о проблемных объектах.

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