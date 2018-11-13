Утром Петербург парализовали 8-балльные пробки

СЕГОДНЯ 12:03 2018-11-13T12:03:39+03:00

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Обычный дождь, хлынувший на Петербург с небес, стал причиной серьезных затруднений на дорогах города. Снижение видимости и, как следствие, скорости движения, собрали 8-балльные пробки, почти парализовавшие улицы Северной столицы.

Самые большие проблемы, по оценке сервиса Яндекс.Пробки были на Кольцевой автодороге города. Около половины восьмого утра 13 ноября, затор от Колтушского шоссе до Шафировского проспекта длиной более семи километров, собрал в одном месте несколько сотен машин.

Стояли петербуржцы и в центре, где скорость транспорта не превышала 10 километров в час и на Васильевском острове, где ситуация осложнилась авариями на улице Нахимова и Малом проспекте.

Традиционно стояли въезды в город со стороны Всеволожска – Рябовское шоссе и шоссе Революции. Другой впечатляющий затор – в 5 километров длиной, собрался на Кубинской улице и Митрофаньевском шоссе от Костюшко до Старообрядческой улицы.

Пик напряженности пришелся на 8-9 утра, но через пару часов ситуация улучшилась и сейчас степень загрузки дорог оценивается на 5 баллов.